As Somozas presenta el «IV Slalom Concello de Somozas»

Tras el éxito de las tres ediciones anteriores, este sábado, 27 de septiembre, la villa somocense será sede de esta prueba automovilística que ya cuenta con más de 50 pilotos inscritos.

La plaza del Ayuntamiento de Somozas acogió esta semana la presentación oficial del 4º Slalom Ayuntamiento de As Somozas, un evento que tendrá lugar el sábado 27 de septiembre, y que está organizado por la Escudería As Somozas y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, la Federación Gallega de Automovilismo y Xunta de Galicia.

En el acto participaron el alcalde, Juan Alonso Tembrás; el teniente alcalde, Manuel Pico Hermida; la concejala de Cultura y Deportes, Ilda Pita Castro; así como la presidenta de la Escudería As Somozas, Elena González Castro, junto a otros miembros de la entidad: Santiago Santalla Soto, Adrián López Varela y José Luis López Fontao.

Esta prueba nacional, puntuable para el Campeonato de Galicia de Slalom 2025, destaca en esta edición por la modificación del trazado, con la finalidad de mejorar la visibilidad y favorecer un mayor disfrute tanto de las personas participantes como del público asistente. Así, la prueba cuenta con más de 50 pilotos inscritos, entre ellos algunos de los principales referentes del campeonato, lo que garantiza un alto nivel competitivo en esta cuarta edición.

Tras la presentación, Juan Alonso, alcalde de As Somozas, señaló que “estamos seguros que esta cuarta edición tendrá un gran acogida, ya que este Slalom es un gran atractivo turístico que atrae a gente de toda Galicia a nuestro municipio y sitúa As Somozas como uno de los epicentros del motor gallego durante ese fin de semana”.