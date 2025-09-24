El Ministerio de Transportes cede al Ayuntamiento de Ferrol la titularidad del tramo de la carretera FE-14

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cedido al ayuntamiento de Ferrol la titularidad del tramo de la carretera FE-14, entre los kilómetros 0,25 y 1,10, en la provincia de A Coruña. El tramo objeto de cesión tiene una longitud de 850 m y una superficie estimada de 66.545 m2.

La cesión se hizo efectiva el día 18 de septiembre de 2025, tras la firma de la resolución de transferencia por el secretario de Estado, José Antonio Santano, una vez recibidas las obras de la avenida de As Pías el 29 de julio.

Estas obras, financiadas con una inversión total de 11,5 millones de los fondos europeos del Plan de Recuperación, han transformado la carretera de la que forma parte el tramo cedido en una nueva avenida adaptada al tránsito de peatones y bicis, con 7,2 km de nuevos itinerarios peatonales, 1,4 km de vías ciclistas y 37.000 m2 de zonas verdes, reforzando la seguridad vial especialmente para los usuarios más vulnerables.

Asimismo, se ha mejorado la permeabilidad y accesibilidad a los barrios adyacentes, a los que había que acceder a través de enlaces con cruces a distinto nivel. En su lugar, se han construido tres glorietas en los cruces de la FE-14 e implantado 360 nuevas plazas de aparcamientos.

El ayuntamiento de Ferrol asume la titularidad del tramo reseñado, con todos sus elementos auxiliares y equipamientos, siendo a partir de ahora el responsable de su conservación y mantenimiento.

Este cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, ni genera obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado.