El judoca Pablo López 7º puesto en la SuperCopa de España Junior

El pasado fin de semana los judocas feneses Pablo López (-90 kg) y Bruno Carrodeguas (-66kg) disputaron la SuperCopa de España Junior en Gran Canaria.

No fue el mejor día de ambos judocas que se tuvieron que conformar, Pablo López con un séptimo puesto y Bruno Carrodeguas con un noveno puesto. Pablo López perdió sus dos combates contra Carlos Romero de Andalucía y Asier Notario de Cantabria, a la postre los dos medallas de Bronce.

Fuente AD Judo ferrolterra/ Pablo López

Bruno Carrodeguas se impuso a Hugo Alonso de Cataluña y a Michel Guerrero de Cantabria, perdiendo en cuartos de final con Hugo García Cantabria y en repesca con Aram Canovas de Valencia. Como entrenador se desplazó Alberto Castro.

El club Ad Judo Ferrolterra se desplazará este fin de semana a Lugo para participar en el Stage y Competición “San Froilán”

Fuente AD Judo ferrolterra/ Bruno Carrodeguas y Pablo López

