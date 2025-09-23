Miriam Casillas, octava en la Supertri de Jersey

La internacional del Triatlón Ferrol vuelve a sumar valiosos puntos para el Crown Team en la liga profesional Supertri.

Miriam Casillas ha sido octava en la etapa de Jersey de la Supertri, siendo la segunda triatleta del Crown Team en puntuar. La olímpica del Triatlón Ferrol comenzó en cabeza en el ciclismo del primero de los tres triatlones superesprín continuados en los que se celebra este formato de liga.

Rondó la sexta posición de la prueba hasta que llegó al esprín a los últimos 100 metros junto con María Tomé y Fanni Szalai, que le ganaron la posición en la recta de meta.

La internacional de Badajoz suma una competición de nivel más en una temporada en la que todavía le resta la cita más importante del año: la gran final de las series mundiales del 19 de octubre en Australia.