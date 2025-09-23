Referentes mundiales en atención a la diversidad acuden este martes al II Congreso de Educación Inclusiva de la Xunta

Referentes mundiales en inclusión y equidad, como el catedrático emérito de la Universidade de Mánchester, Mel Ainscow, participan este martes en el II Congreso de Educación Inclusiva de la Xunta de Galicia, un foro que reunirá en Santiago a unos 700 asistentes entre expertos y representantes de centros educativos.

El objetivo, apuntan en un comunicado, es «fortalecer» la convivencia escolar, promover la igualdad de oportunidades y potenciar el bienestar emocional de la comunidad educativa.

El encuentro se celebra en la Cidade da Cultura, entre las 9.00 y las 19.00 horas, y podrá seguirse en el canal de Youtube de Educación de la Xunta.

La cita pretende ser un punto de encuentro e intercambio de información y buenas prácticas en un ámbito donde Galicia ostenta el liderazgo estatal con el 93,3% del alumnado con necesidades escolarizado en centros ordinarios frente al 85,2% de media española.

Destacan también que la segunda edición de este congreso avala la inclusión educativa como la prioridad número 1 para el Gobierno gallego que, a través de la Estratexia galega de inclusión educativa EduInclúe 2030, que entra en vigor este curso, tiene en marcha una serie de medidas transversales, planificadas y de consenso con el fin de reforzar este ámbito.

PROGRAMA

El programa se completa con la participación de la doctora en Psicología y Logopeda Rosabel Rodríguez, con un relatorio sobre alumnado con altas capacidades intelectuales; la ponencia ‘A atención á diversidade na aula: decálogo de competencias’ de la profesora de la Universidade de Santiago de Compostela María Dolores Fernández, y el coloquio de Macarena Cortés, docente da Universidade Europea de Madrid, que presentará estrategias para la gestión de la conducta en el aula.

El congreso también contará con una mesa redonda de buenas prácticas inclusivas en centros escolares gallegos, con la participación del Instituto Perdouro de Burela, el Instituto Carlos Casares de Viana do Bolo, el Colexio Plurilingüe de Leirado de Salvaterra do Miño y el Colexio Graxal de Cambre, que mostrarán proyectos desarrollados en sus centros.

La jornada continuará por la tarde con la ponencia de José Ramón Gamo, especialista en TDAH, que ofrecerá una conferencia sobre la relación entre este trastorno y las emociones, y Carlos García, psicólogo y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, que cerrará el encuentro con una intervención inspiradora bajo el título ‘Superheroes en EducACCIÓN’.

En paralelo, un total de 26 asociaciones de atención a la diversidad dispondrán de un espacio informativo durante los descansos, mientras que 57 representantes de 30 entidades sociales asistirán como participantes activos, favoreciendo así el intercambio de conocimiento y experiencias.