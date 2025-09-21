Canido vive unha semana chea de debate, investigación e teatro

A Asociación Veciñal de Canido xunto con outras entidades propoñen unha programación que mestura a reflexión social, a divulgación científica e a cultura, convertendo o centro cívico do barrio nun punto de encontro para a veciñanza.
Xornada do venres
A xornada máis completa será o venres 26 de setembro, cando coincidirán dúas citas. Pola tarde-noite, o Centro Cívico, e concretamente a súa Sala de Usos Múltiples, acollerá varios obradoiros da Noite Galega das Persoas Investigadoras – A GNight – , unha iniciativa coordinada pola Universidade de Vigo e que achega a ciencia a espazos comunitarios de toda Galicia baixo o lema “Conciencias creativas”.
A partir das 18:10 horas, o público poderá participar en tres talleres divulgativos dirixidos por docentes da Facultade de Economía e Empresa e do Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña. O primeiro abordará o concepto de marketing territorial e a chamada “marca cidade”; o segundo, previsto para as 19:00 horas, explicará conceptos económicos básicos como a inflación, os tipos de interese ou a débeda pública para entender mellor as noticias e conceptos básicos que se empregan no día a día; mentres que o terceiro, dende as 20:00 horas, analizará dende o punto de vista do Marketing Político o uso dos vídeos electorais nas recentes campañas ao Parlamento Europeo e ao Parlamento de Galicia. Todos os talleres están abertos a todo o público e de tódalas idades.
Tamén o venres, ás 19:30 horas, terá lugar unha nova sesión do ciclo de charlas “O barrio é noso», impulsado pola AVV de Canido e a Asociación Sociocultural Muíño do Vento. Nesta ocasión, o convidado será Ramón Montero Cereijo, arquitecto e experto en Edificación, Rehabilitación e Xestión de Proxectos, que falará sobre o
dereito á vivenda e a situación do mercado inmobiliario na cidade. Montero analizará as causas da suba dos prezos, os indicios dunha posible burbulla inmobiliaria e os efectos da xentrificación e turistificación no acceso á vivenda, especialmente no alugueiro.
Programación do sábado
A programación completarase o sábado 27 de setembro, tamén ás 19:30 horas, co regreso do ciclo teatral “Entes Animados”, que presentará a obra «Eu e que conto» da compañía Fértil Cultural.
Unha cita pensada para achegar o teatro á veciñanza e seguir dinamizando a vida cultural do barrio.