La administración de Loterías de Alcampo despachó una serie del primer premio de este sábado. 600.000 euros

Los diez décimos, toda una serie, del número 31.885, han sido premiados con 600.000 euros en el sorteo de la Lotería Nacional de este sábado. La administración de loterías número 11, situada en el centro comercial Alcampo ha sido la encargada de llevar la alegría a muchos hogares , con seguridad de esta comarca.

La administración de loterías, que regenta María Luisa Cores, ya está acostumbrada a dar buenas noticias sobre premios tanto de lotería nacional como de la Primitiva, del Euromillón, u otros sorteos. Es una administración de las de «suerte»

María Luisa Cores en la mañana de este sábado estaba muy contenta y señalaba a Galicia Ártabra «los décimos se han vendido en el día a día entre clientes del supermercado y algunos «de siempre» de nuestra administración. Seguro que en esta ocasión los 600.000 mil euros se han quedado en Ferrolterra». «Dedicarnos a repartir alegría nos da mucha satisfacción y este dinero hace mucha falta, nos alegramos mucho por todos».

Y se notaba la alegría sobre todo cuando decía María Luisa Cores y sus empleadas que «hacía mucho tiempo que no dábamos un premio de tanta categoría. Muy muy contenta porque repartimos alegría por toda la comarca».