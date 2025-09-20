El Baxi Ferrol se lleva la Copa Galicia en Narón tras una trepidante final

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

El Baxi Ferrol vuelve a reinar a nivel autonómico tras llevarse la Copa Galicia de baloncesto en Narón, en una trepidante final por 60-64, disputada en la tarde-noche del sábado, en el Pabellón de A Gándara (Narón)

Se veían las caras en este partido por el título los dos equipos gallegos de la Liga Femenina Endesa y el duelo no defraudaba desde el primer momento, con mucha intensidad y ritmo sobre la pista, con intercambio de canastas en los minutos iniciales, aunque, con el paso de los minutos, eran las ferrolanas las que conseguían una ligera ventaja gracias a buenas intervenciones de Erjavec, Mestres y Joiner, lo que les permitían cerrar el primer cuarto por delante 13-18.

En el segundo cuarto el Durán Maquinaria Ensino subía su intensidad sobre la pista, logrando recortar distancias y llegando a ponerse a tan solo un punto de las ferrolanas, pero el Baxi Ferrol no le temblaban ni las piernas ni las manos, conectando varias canastas importantes, como la que anotaba desde la línea de tres la canterana Elena Baldonedo unos instantes antes de sonar la bocina para dejar el marcador al descanso en 24-31.

Tras la reanudación todo cambiaba por completo, con las lucenses sacando su mejor versión anotadora sobre la pista, aprovechando las imprecisiones del Baxi Ferrol sobre todo desde la línea de tres para hacerse con los rebotes y con la anotación bajo aro, logrando empatar el partido por primera vez a falta de 2:30 y rápidamente endosar otro triple para ponerse por delante, culminando en un parcial de 10-0 que hacía mucho daño a las ferrolanas, viendo como el Durán Maquinaria Ensino anotaba más puntos en este cuarto que en los dos anteriores, yéndose por delante 49-42.

El último cuarto empezaba fuerte con Claire Melia anotando desde el triple para las ferrolanas, siendo respondido en la siguiente jugada de la misma manera por el ex jugadora Jessica Fequiere. Los dos equipos se intercambiaban las canastas en los siguientes minutos con mucha intensidad y nervios, aunque con un triple de Gala Mestres las ferrolanas se volvían a poner a un punto con el 58-57, que rápidamente era un empate tras recibir una falta antideportiva. El Baxi Ferrol se volvía a poner por delante a falta de 49 segundos con un nuevo triple de Gala Mestres, 60-62 y, posteriormente Erjavec anotaba dos tiros libres decisivos para dejar el marcador en el 60-64 final.

Durán Maquinaria Ensino: Tate (2), Van Shaik (0), Hernández (2), Orsili (3), Mora (18) – también jugaron – Bosch (0), Haidara (11), Garfella (6) y Fequiere (18).

Baxi Ferrol: Sánchez-Ramos (0), Erjavec (13), Mestres (10), Daniels (9), Joiner (18) – también jugaron – Sotolova (0), Melia (9), Somorrostro (0), Baldonedo (3) y Joris (2).

Árbitros: Paula Lema, Laura Piñeiro e Iris Gómez.

Parciales: 13-18, 11-14, 25-11, 11-22

Pabellón: A Gándara (Narón).