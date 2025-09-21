La AXF celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas

Desde la Asociación de Personas Sordas de Ferrolterra (AXF) celebran la Semana Internacional de las Personas Sordas, «una cita fundamental para visibilizar a nuestro colectivo, defender nuestros derechos y poner en valor la lengua de signos como herramienta esencial para la inclusión real».

Durante esta semana llevarán a cabo diversas acciones reivindicativas, entre ellas la difusión en nuestras redes sociales de una serie de vídeos en lengua de signos, protagonizados tanto por personas sordas como por representantes institucionales, políticos y personas relevantes de nuestra ciudad, que han querido sumarse a nuestra causa.

El lema de este año, “No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de signos”, refleja una demanda clara y urgente: sin acceso a la lengua de signos, no hay igualdad, no hay libertad, no hay derechos reales.

En este contexto, también presentan su Calendario Solidario 2026 en lengua de signos, una iniciativa con la que buscan recaudar fondos para seguir impulsando proyectos sociales, educativos y culturales dirigidos a la comunidad sorda. Este calendario, ilustrado con imágenes originales y llenas de color, ya está disponible por solo 5 euros, y puede adquirirse en su propio local.

La recaudación irá destinada íntegramente a continuar promoviendo la accesibilidad, la inclusión y la participación activa de las personas sordas en la vida comunitaria. Para más información o para reservar un ejemplar, se les puede contactar en el 604 07 02 52.