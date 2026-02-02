Galicia cierra 2025 con el precio medio de vivienda nueva en máximos, con un aumento del 5,8%

Galicia ha cerrado el año 2025 con el precio medio de la vivienda nueva en máximos al alcanzar los 1.992 euros el metro cuadrado y registrar un aumento interanual del 5,8%, según un estudio de la Sociedad de Tasación.

Por municipios, encabeza el aumento del precio de la vivienda nueva durante el último año, en términos porcentuales, Santiago de Compostela (2.006 euros/m2), con un 6,7%; por delante de A Coruña (2.296 euros/m2), con un 6,5% y Ames (1.323 euros/m2) con un 5,8%.

A Coruña es el municipio con el precio más elevado dentro de la comunidad autónoma (2.156 euros/m2). De hecho, es el único junto a Santiago de Compostela (2.006 euros/m2) que supera la barrera de los 2.000 euro/m2. Por detrás se sitúan Vigo (1.893 euros/m2) y Ourense (1.836 euros/m2).

A su vez, hay siete municipios analizados por Sociedad de Tasación que han alcanzado en diciembre de 2025 su máximo histórico: A Coruña (2.296 euros/m2), Santiago de Compostela (2.006 euros/m2), Ourense (1.836 euros/m2), Lugo (1.738 euros/m2), Pontevedra (1.594 euros/m2), Ferrol (1.465 euros/m2) y Ames (1.323 euros/m2).

SEGUNDA MANO

Por otra parte, según un estudio de Fotocasa, el precio de la vivienda de segunda mano en Galicia sube un 0,7% en su variación mensual y un 14% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en enero en 2.157 euros/m2.

«Si calculamos este último incremento mensual y lo multiplicamos por los 80 metros cuadrados de una vivienda estándar, vemos que valor medio de una vivienda es 172.591 euros en enero», remarca.

De este modo, Galicia ha experimentado en un año un incremento del 14% en el precio medio de las viviendas de 80 metros cuadrados, pasando de 151.414 euros a 172.591 euros en enero de 2026 (21.178 euros de diferencia). Este último valor interanual (14%) es el segundo incremento más alto detectado en este periodo del año en los últimos 20 años.

«El mercado inmobiliario en Galicia sigue ganando tracción y registra un incremento interanual del 14%, lo que supone el segundo encarecimiento más alto para un mes de enero en las últimas dos décadas», recoge el informe.

«Esta tendencia sitúa el precio medio de la comunidad en los 2.157 euro/metros cuadrados, elevando el valor de una vivienda estándar de 80 metros hasta los 172.591 euros». «En términos absolutos, comprar una vivienda en Galicia cuesta hoy 21.178 euros más que hace un año», subraya.