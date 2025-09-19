El ayuntamiento de Ferrol ya es propietario del nuevo local de la Avv. de Ultramar

La compra de este local es una apuesta por fomentar el asociacionismo y la dinamización que lleva a cabo la AVV de Ultramar´, afirmó el regidor.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela , firmó este viernes ante notario la escritura de compra de un local ubicado en la calle Uruguay número 22 para destinarlo a centro social de la AVV de Ultramar. El Ayuntamiento de Ferrol abonó 198.200 euros por este espacio. “La compra de este local es una apuesta por fomentar el asociacionismo y la dinamización que lleva a cabo la AVV de Ultramar”, afirmó el regidor. El Gobierno local cumple otro de los compromisos con los vecinos de Ultramar, al dotar al barrio de un espacio más amplio para poder realizar sus actividades durante todo el año.

Esta propiedad tiene una superficie de 372 metros cuadrados y está emplazada en la planta baja de un edificio. El Ayuntamiento de Ferrol ya cuenta con la memoria de los trabajos a ejecutar entre los que se encuentran actuaciones de solado, carpintería exterior, tabiquerías, creación de aseos accesibles, así como se dotará del equipamiento básico para su funcionamiento (sillas, mesas, pequeños electrodomésticos…). El presupuesto para estas actuaciones es de 180.000 euros.

Tanto la compra como los trabajos de acondicionamiento se incluyen dentro del convenio de colaboración firmado el pasado mes de abril con la consellería de Vivienda y Planificación del Territorio para la mayor regeneración urbana de los barrios de la ciudad, con una inversión de 12 millones de euros, de los que nueve millones son aportados por la Xunta de Galicia y tres por el Ayuntamiento de Ferrol. Esta actuación se enmarca en la propuesta del convenio de incrementar la oferta de infraestructuras y equipamientos óptimos para el desarrollo de actividades y eventos de carácter cultural que permitan garantizar el acceso a la cultura a la totalidad de la población.

La compra de este local se suma a otras propiedades adquiridas por el Ayuntamiento de Ferrol como el solar para el equipamiento deportivo y social en San Juan y la parcela para el centro de salud en este mismo barrio y la propiedad para la dotación de equipamiento educativo, zonas verdes y aparcamiento en la calle Breogán, en Ferrol Vello.