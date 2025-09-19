Neda organiza una excusión para participar en el San Froilán

El Ayuntamiento de Neda organiza un viaje comunitario, abierto a todos, a la ciudad de Lugo el viernes 10 de octubre. La excursión permitirá a los participantes disfrutar de uno de los días de San Froilán, una de las festividades más famosas del otoño gallego, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde hace años. Las inscripciones ya están abiertas en la oficina de Servicios Sociales.

Gracias a esta iniciativa, los vecinos de Neda podrán pasar un día en la ciudad amurallada romana, declarada Patrimonio de la Humanidad, y participar en sus fiestas patronales, que llenan las calles de actividad. Música, puestos de pulpo, atracciones… son parte esencial de San Froilán, que combina tradición y modernidad.

La expedición nedense partirá de la plaza del Ayuntamiento a las 10:00 horas para regresar a la villa sobre las 21:30 horas. El precio del viaje será de 15 euros, sin incluir la comida. Quienes deseen inscribirse deberán hacerlo en los Servicios Sociales. El plazo de inscripción estará abierto hasta completar el aforo de plazas de autobús.