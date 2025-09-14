Marián Ferreiro reafirmou o compromiso de Terra Galega con Narón na Festa do río celebrada en Pedroso

Algo máis de medio milleiro de persoas participaron este domingo na Festa do río de Terra Galega. A área recreativa de Pedroso encheuse un ano máis de militantes e simpatizantes da formación que goberna en Narón e desfrutaron dunha xornada de confraternidade baixo unha gran carpa que se prolongou durante todo o día.

A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, dirixiuse aos asistentes antes do xantar popular para agradecerlles a súa presencia e tamén para reafirmar o compromiso de Terra Galega coas veciñas e veciños de Narón.

O secretario xeral do partido, Guillermo Sánchez Fojo, abriu unha rolda de intervencións previa ao xantar popular, na que arremeteu contra as políticas das administracións supramunicipais. As políticas da Xunta e os seus reiterados e continuos desprezos hacia as veciñas e veciños de Narón centraron o seu discurso, lamentando este tipo de actuacións que representan un importante agravio para a cidade.

A continuación tomou a palabra o coordinador local de TEGA, Ibán Santalla, que aludiu á complicada situación política dos últimos case tres anos na cidade. “Tres partidos que se funden nun só para tratar de frear o avance da oitava cidade de Galicia, facendo oídos xordos ás nosas propostas en múltiples ocasión, apoiándose entre eles co
único fin de boicotear o noso traballo e deixando de lado a súa ideoloxía co único fin de construír un muro ante Terra Galega e, o que é peor, sen importarlles o benestar das naronesas e naroneses”, asegurou. Santalla incidiu en que “somos o seu único obxectivo no Concello pero non nos van amedrentar” para asegurar que “xa lles demostramos que queremos seguir traballando, que podemos facelo e que o imos facer para seguir construíndo o futuro da nosa cidade, un futuro ilusionante, comprometedor e que continúe posicionando no mapa á nosa cidade como motor económico da comarca, unha cidade para traballar e tamén para vivir”.

Finalmente, o coordinador local de TEGA destacou o labor de Marián Ferreiro á fronte da corporación local, “o mellor exemplo que os seus compañeiros e compañeiras de corporación podemos ter e o mellor referente para continuar traballando neste mandato” e valorou antes de rematar a súa intervención confianza e fidelidade dos militantes e simpatizantes de Terra Galega.

A alcaldesa, Marián Ferreiro,  agradeceu tamén a asistencia de máis de 500 persoas á Festa do río e fixo mención ás trabas que outras administración impoñen a Narón, asegurando que “non desistiremos porque sabemos que merecedes o mellor e que esta cidade precisa seguir adiante. Ese camiño cara ao futuro queremos seguir percorréndoo con vós”. Así mesmo Ferreiro recoñeceu que “temos un compromiso coas veciñas e veciños de Narón que se mantén intacto e que cumpriremos día a día con traballo, honestidade e responsabilidade”. Antes de rematar a súa intervención a rexedora local aludiu a parte da actualidade municipal. “Acabamos de aprobar os orzamentos máis elevados da historia de Narón, de 40,8 millóns de euros; de gañar nun só ano 662 habitantes; de acadar un importante logro tras moitos anos de demandas, que a Xunta de Galicia constrúa vivendas de promoción pública nunhas parcelas cedidas polo Concello, e non pararemos ata que constrúan, igual que noutros concellos unha residencia para persoas maiores, algo que levamos anos reclamando e para o que tamén ofrecemos en reiteradas ocasións a nosa colaboración”.

As últimas palabras de Ferreiro no acto deste domingo foron, ao igual que as primeiras, para agradecer o apoio dos militantes e simpatizantes. “Sodes o motor da cidade, os ollos cos que queremos continuar vendo e contruíndo o futuro desta oitava cidade de Galicia, un futuro cargado de esperanza, ilusión, novos proxectos e de moitos momentos compartidos como esta Festa do río”.

Ao remate das intervención os asistentes gozaron dun xantar popular e unha tarde de música na área recreativa de Pedroso.

