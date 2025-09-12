A piscina municipal da Gándara reabre o vindeiro luns para as sesións de nado libre

12 septiembre, 2025 Dejar un comentario 89 Vistas

A piscina municipal do complexo polideportivo da Gándara en Narón reabrirá as súas portas para as sesións do nado libre a partir deste luns 15 de setembro.

Así o anunciou o concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, que recordou que se poderá acudir ás instalacións de luns a venres entre as 07:45 e as 14:00 horas e de 15:15 a 22:15, con sesións de de 45 minutos. Os sábados, domnigos e festivos permanecerá aberta todo o día, en horario de 8:30 a 20:30.

O edil naronés recordou que a maiores dos horarios habituais, do 15 ao 30 de setembro poderase acudir tamén de luns a venres entre as 17:00 e as 20:45 horas.

Lea también

O Pazo da Cultura de Narón retoma a programación coa comedia «Noites de retranca»

Os actores Quico Cadaval, Oswaldo Digón e Federico Pérez subiranse este sábado 13 ao escenario …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *