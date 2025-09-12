Apertura del plazo de solicitud de subvenciones en Ferrol para fiestas patronales de barrios y parroquias

El Boletín Oficial de la Provincia incluye la convocatoria pública de las bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades o eventos propios de fiestas patronales de barrios y parroquias en el año 2025.

El objeto de estas bases y de la convocatoria es regular el procedimiento para la concesión de estas ayudas en régimen de concurrencia no competitiva y con carácter anual (2025), a las asociaciones de vecinos, asociaciones de festejos y entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, para el desarrollo de fiestas patronales en barrios urbanos y parroquias, cuyo ámbito de actuación sea el Ayuntamiento de Ferrol, contratando actuaciones de música en vivo.

Importe de la Subvención

El crédito total disponible para la financiación de estas subvenciones es de 24.000 euros. Las acciones subvencionables tendrán un mínimo de 1.000 euros por entidad. En caso de que el crédito no se agote debido al número de entidades solicitantes, el excedente se distribuirá entre todas aquellas cuya solicitud supere el importe mínimo. Esta distribución se realizará dividiendo el excedente entre todas las actividades a partes iguales.

De persistir un nuevo excedente, se proporcionará de la misma forma hasta agotarlo, sin que en ningún caso se superen los 5.000 euros por entidad. Las solicitudes pueden presentarse, desde este viernes 12 hasta el 25 de septiembre, en formato electrónico a través del registro electrónico de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ferrol.