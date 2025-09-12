Valdoviño celebra una nueva edición especial del Feirón

Se celebra durante toda a mañana en la Puerta del Sol.

La Puerta del Sol acoge este sábado 13 una nueva edición especial del Feirón de Valdoviño. La cita está organizada por la Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento, y se desarrollará en la explanada sita frente a la Casa de Joselito durante toda a mañana.

De nuevo, vecindario y visitantes tendrán en septiembre doble cita con el mercadillo, ya que también se mantiene en su fecha habitual, el último domingo de mes, día 28.

El feirón volverá a reunir a vendedores con puestos de alimentación, huerta, ropa, calzado y complementos, convirtiéndose también en una buena ocasión para visitar los locales de hostelería de la zona.