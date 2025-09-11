Ferrol oferta talleres podcast o maquillaje en la programación de la casa de la juventud

Juegos de mesa, futbolín o billar son otras de las actividades gratuitas que se desarrollarán todos los viernes desde 19 de septiembre hasta 12 de diciembre.

El concejal de Juventud de Ferrol, Arán López, ha presentado la programación Meeting Point de la casa de la juventud, que cuenta con un amplio abanico de actividades que se celebrarán en las instalaciones de la calle Almendra todos los viernes entre 19 de septiembre y el 12 diciembre de 17:00 la 20:00 horas.

El edil mostró su satisfacción por presentar esta iniciativa que «nos hace mucha ilusión» para recuperar la actividad en este espacio que «queremos que se llene de vida, de ideas y de juventud».

Se trata de actividades gratuitas “diseñadas para que los jóvenes de Ferrol disfruten de su tiempo libre con recursos y espacios gratuitos” porque “la juventud es protagonista en Ferrol y es el futuro, pero sobre todo, es el presente de la ciudad”. Arán López destacó que la programación es el resultado de encuestas realizadas a jóvenes, en las que expresaron sus preferencias sobre actividades, fechas y horarios.

La sesión inaugural tendrá lugar el 19 de septiembre con una fiesta con música en vivo y aperitivos. A continuación, habrá una jornada de juegos de mesa el día 26. En octubre habrá un torneo de futbolín (día 3), un taller de creación de podcasts (día 10), encuentro meet up y un taller de cocina saludable (día 17), talleres de maquillaje e imagen y fotografía de estudio (día 24) y un laboratorio juvenil y encuentro meet up (día 31).

En noviembre se celebrarán un torneo de billar (7), taller de impresión 3D (día 14) y laboratorio juvenil y encuentro meet up (14, 21 y 28). Las sesiones finalizarán en diciembre, con un laboratorio juvenil encuentro meet up el día 5 y la clausura de las sesiones de dinamización el día 12.

Se adjunta el enlace de consulta de la programación de la casa de la juventud: https://www.ferrol.gal/Shared/ Contidos/124/