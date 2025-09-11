La fragata «Bonifaz», de las gradas al mar. Gráficas de un día memorable

Son de agradecer las gráficas de nuestro colaborador J.Eloy Ferreiro Nieto que sirven como testigos de una jornada memorable que se vivió este jueves, día 11 de septiembre, con  motivo de la botadura de la fragata F-111 «Bonifaz» en la factoría de la empresa Navantia Ria de Ferrol.

Varios miles de ciudadanos, junto con la reina emérita Sofía de Grecia que actuó como madrina, el presidente del gobierno, la vicepresidenta segunda, altos mandos de la Armada, autoridades civiles…todos fueron testigos de un hecho que se renueva  desde hace cerca de trescientos años al convertir la Corona a un pequeño pueblo de pescadores en una ciudad con uno de los astilleros más importantes de Europa.

Esperamos ya, pronto, la botadura de la segunda fragata y así….lo que tiene importancia, trabajo, protección a las empresas, seguridad, más vida para Ferrol y comarca…y más ciudad.

 

