Ribera Juan Cardona organiza junto al Baxi Ferrol una jornada sobre deporte y salud mental

El hospital Ribera Juan Cardona te invita a asistir a una jornada sobre deporte y salud mental, que organiza en colaboración con el club de Baloncesto Baxi Ferrol, y en la que participan jugadoras del equipo, psicólogos deportivos, fisioterapeutas y traumatólogos.

Los profesionales sanitarios y psicólogos aseguran que el deporte es uno de los mejores aliados para la salud mental: estimula la producción de endorfinas, conocidas como la hormona de la felicidad, que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, y también disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Además, libera serotonina y dopamina, neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo.

Sin embargo, numerosos estudios señalan también que un alto porcentaje de deportistas profesionales evita hablar sobre problemas de salud mental porque piensan que podrían poner en riesgo su carrera.

Desde el grupo sanitario Ribera tenemos la responsabilidad de contribuir a la divulgación y conseguir calar en la sociedad. Así nace Sentir la camiseta, una campaña de concienciación sobre la importancia del deporte y la salud mental.

I JORNADA DEPORTE Y SALUD: Competir con la cabeza- PRESENTACIÓN CAMPAÑA SENTIR LA CAMISETA

Día: jueves, 11 de septiembre de 2025, a las 19:30 horas. En el Centro Comercial Parque Ferrol – Galería principal. (Av. Buque Escola Galatea, s/n, 15405 Ferrol).

Programa Adjunto- Más información: https://sentirlacamiseta.com/