La Xunta invierte más de 77.000 euros en actuaciones para erradicar el carcoma en el CEIP José María Lage,de Ortigueira

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada del alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, y del jefe territorial de Educación, Indalecio Cabana, supervisó en la mañana de este lunes el resultado de las actuaciones que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP llevó a cabo este verano en el CEIP José María Lage con una inversión de cerca de 30.000 euros.

Los trabajos consistieron en el relevo de los marcos y puertas de madera de las aulas con el fin de erradicar la presencia de la carcoma que lleva afectando a las instalaciones educativas en los últimos años. Aneiros recordó que se trata de la segunda fase de la intervención después de que en verano del pasado año la Consellería actuara en las aulas de la segunda planta donde se procedió al relevo de los elementos de madera que dividían las mismas. La inversión total de ambas actuaciones supera los 77.000 euros.

Durante la visita, la delegada territorial aprovechó la ocasión para saludar a los 183 alumnos y 24 docentes que este lunes comenzaron las clases en el centro educativo. Recordó que en el área de la Delegación Territorial de Ferrol inician la actividad lectiva del curso 2025-2026 un total de 19.900 alumnos en las diferentes etapas educativas, lo que supone un 1,5% menos que el curso anterior.



