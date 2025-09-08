O pleno da Mancomunidade dos concellos de Ferrolterra aprobó dous convenios con Asfedro e un con Afal

O presidente da Mancomunidade de Concellos da comarca de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informou que o
pleno da Mancomunidade reunido na tarde deste luns na casa do concello ferrolán deu luz verde a tres convenios do ámbito social, dous deles con Asfedro e outro coa Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras
demencias, Afal Ferrolterra.
O primeiro dos convenios con Asfedro está destinado ao financiamento das obras de reforma para a accesibilidade integral da Comunidade Terapéutica Tito Pena-O Confurco, que se creou en 1990 e forma parte da Rede pública de
centros de Drogodependencias da Xunta de Galicia. Opera mediante un convenio anual co SERGAS para o desenvolvemento da asistencia a pacientes con trastornos aditivos con dependencias non alcólicas, e ten unha media anual de 72 usuarios ata o ano 2024.
Esta obra realízase para permitir a redistribución do edificio, mellorar a súa accesibilidade e habitabilidade e incrementar, así mesmo, as prazas. O orzamento da obra ascende a 382.675,24 euros, dos que 60.000 euros serán
aportados pola Mancomunidade.
Esta instalación é unha das dúas únicas comunidades terapéuticas para drogodependentes da provincia da Coruña (xunto con ACLAD na Coruña), e unha das tres únicas de toda Galicia (Alborada- Vigo). Conta con 22 dúas prazas (18 para homes e catro para mulleres).
O ámbito de actuación é o de Ferrolterra, Eume e Ortegal, comprendendo os concellos de Ferrol, Narón, Neda, Fene, Ares, Mugardos, Valdoviño, As Somozas, San Sadurniño, Moeche, Cedeira, Pontedeume, Cabanas, A Capela,
As Pontes, Monfero, Ortigueira, Cariño, Mañón e Cerdido. Aínda que recibe pacientes de toda a provincia derivados doutras unidades asistenciais de drogodependencias, para os cales por criterios técnicos se considera beneficioso o tratamento lonxe da súa residencia habitual.
Ademais, o pleno aprobou outro convenio máis con Asfedro para o desenvolvemento dun programa de intervención con persoas reclusas drogodependentes, cun importe de 15.000 euros.
CONVENIO CON AFAL
A Mancomunidade deu tamén luz verde á sinatura dun convenio coa asociación Afal Ferrolterra para o desenvolvemento dun programa de formación e atención especializada en Alzhéimer e outras demencias para o
que destina de 15.000 euros. Esta entidade conta cunha experiencia de máis de 25 anos na atención ás persoas que conforman este colectivo. Actualmente ten máis de 360 socios e dispón dun equipo de 50 profesionais que traballan
diariamente cos usuarios en obradoiros de estimulación cognitiva, coas familias afectadas e desenvolven campañas de concienciación social sobre esta doenza.