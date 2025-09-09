O presidente da Deputación de A Coruña recibe á nova directiva de ANMUPESCA

A entidade representa a máis de 11.000 mulleres profesionais do sector do mar.
O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, recibiu no Pazo Provincial á nova directiva da Asociación Nacional de Mulleres da Pesca (ANMUPESCA), encabezada pola súa presidenta, Mercedes del Pilar Otero González.
Durante a xuntanza, a presidenta de ANMUPESCA presentou as súas liñas estratéxicas para os próximos anos, centradas na defensa dos dereitos das máis de 11.000 profesionais do mar que integran esta rede en todo o Estado, boa parte delas galegas. Con 28 asociacións federadas en Galicia, a comunidade representa o núcleo principal da organización, que aglutina mariscadoras, redeiras, armadoras, peixeiras e comercializadoras, acuicultoras e outras profesionais da cadea de valor do sector pesqueiro.
No encontro tamén se analizou o impacto e utilidade do traballo conxunto realizado pola Deputación da Coruña e ANMUPESCA para a elaboración do primeiro “Mapa dixital das Mulleres da Pesca na Provincia”, unha ferramenta pioneira que visibiliza o peso real da presenza feminina neste ámbito produtivo.
O estudo, presentado durante a última asamblea xeral de ANMUPESCA celebrada en Boiro, recolle datos detallados sobre a situación profesional das mulleres do mar e revela, por exemplo, que os concellos de Ribeira, Boiro e A Pobra do Caramiñal concentran máis da metade das traballadoras do sector, grazas ao peso da industria conserveira na comarca do Barbanza.
O presidente provincial subliñou a importancia deste estudo para poñer en valor un dos colectivos clave dun dos sectores con máis tradición na economía galega: “Este mapa permítenos coñecer con datos reais o peso das mulleres no mar e contribuír a que sexan recoñecidas, respectadas e tidas en conta nas políticas públicas do presente e do futuro”, sinalou González Formoso.
Pola súa parte, a presidenta de ANMUPESCA puxo o foco nos retos pendentes, como o relevo xeracional ou a inclusión efectiva das mulleres nos espazos e postos de toma de decisións.
ANMUPESCA naceu en 2016 e consolidouse como o principal interlocutor estatal das mulleres do mar. A súa estrutura federativa abrangue entidades de Galicia, Andalucía, Comunidade Valenciana, Cantabria, Asturias e ámbito nacional, representando a profesionais de toda a cadea de valor da pesca.