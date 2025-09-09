O Parrulo Ferrol busca prolongar su buen inicio en Peñíscola

Con los primeros tres puntos en el bolsillo, O Parrulo Ferrol afronta una semana íntegra en el Mediterráneo con dos partidos. El primero de ellos este miércoles, visitando al Servigroup Peñíscola, en la 2ª jornada de la Primera División, en un partido que se disputará a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón Juan Vizcarro (Peñíscola), emitido en directo en LALIGA+.

Este será un partido “complicado” afirmaba en la víspera del partido el portero Mati Starna, ante un Servigroup Peñíscola, que cayó en la jornada inaugural por 5-4 ante CA Osasuna Magna. Ahora como locales “tratarán de buscar sus primeros tres puntos desde el primer minuto”, mientras que los ferrolanos tratarán hacer “todo lo que hemos trabajado durante la semana” con el objetivo de “buscar la victoria” y así prolongar su buen estreno tras la victoria del pasado viernes en A Malata ante Family Cash Alzira.

Por su parte, el entrenador Gerard Casas afirmaba que el Pabellón Juan Vizcarro es una “pista complicadísima”, ante un Servigroup Peñíscola “que aprieta mucho”, tal y como demostraron en la temporada pasada finalizando líderes de la liga regular. Tras la derrota en Pamplona “saldrán con muchísimas ganas y necesidad de ganar”. O Parrulo Ferrol deberá saltar a la pista “sin complejos”, reconociendo tener “muchas ganas de que empiece el partido” y de que el equipo “compita y podamos sacar algo positivo.”