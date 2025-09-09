Se abre inscripción en la programación deportiva Valdoviño Saludable 2025-2026

Incluye 12 actividades para niños en los pabellones municipales del CPI Atios de Valdoviño, Longoiro de Meirás y en el local social de Pantín El coste de las clases oscila entre los 8,86 y los 11,06 euros.

El Ayuntamiento de Valdoviño abre este martes 9 de septiembre el plazo de inscripción en las diferentes actividades deportivas del programa «Valdoviño Saludable 2025-2026».

Según avanzaba el concejal de Deportes, Sergio Saavedra, está dirigido a niños y personas adultas, e incluye 12 propuestas a celebrar principalmente en los pabellones municipales del CPI Atios -Valdoviño- y Longoiro -Meirás-, aunque también habrá otros escenarios como Pantín.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el día 26 de septiembre, con la vista puesta en arrancar el curso en octubre. Se habilita la reserva de plaza a través de la web municipal https://www.concellodevaldovino.com/deportes/programacion-e-inscricions/ y también presencialmente en la primera planta de la casa consistorial, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Para niños de 6 a 13 años habrá clases de atletismo, gimnasia rítmica, patinaje en línea, baloncesto, duatlón, karate, patinaje artístico, multideporte y psicomotricidad (3-7 años incluidos).

Todas ellas, en el pabellón del CPI Atios y una cuota de 10 euros. En O Longoiro está previsto celebrar las actividades de tenis y tiro con arco, para chicos de hasta 18 años y una cuota de 11,06 y 8,86 euros/mes respectivamente

Para el público adulto, el Ayuntamiento ofrecerá tenis y tiro con arco en O Longoiro, además de gimnasia en las parroquias de Meirás (pabellón), Pantín (local social) y Valdoviño (casa de la cultura). Tampoco hay variaciones en los precios, y el coste se mantiene respecto a años anteriores, con tarifas que oscilan entre los 8,86 y los 12,54 euros mensuales en función de la frecuencia semanal.

Como es habitual, y en toda la programación, en caso de que la demanda exceda la oferta tendrán preferencia las personas empadronadas en Valdoviño, y todas las actividades requieren de un número mínimo de participantes para celebrarse.