La biblioteca municipal de Neda retoma su horario de mañana y tarde

Coincidiendo con el inicio del curso escolar en Neda (el lunes 8 ha sido festivo local), la biblioteca municipal dejará de funcionar en horario de verano. A partir de este martes 9 las instalaciones culturales estarán operativas durante más tiempo y recuperarán, como de costumbre, el horario de mañana y tarde.

El espacio, pieza clave de la oferta de la Casa da Cultura, estará abierto a partir de ahora, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 (el año pasado cerraba los viernes por la tarde). Durante este tiempo, tanto la sección infantil como la de adultos estarán disponibles para la lectura y el estudio, y, por supuesto, también estarán operativos los servicios de préstamo en sala y a domicilio.

En los próximos días se espera que la biblioteca municipal -la cuarta de Galicia por volumen de préstamos bibliotecarios por cada 1.000 habitantes, según un estudio de la Red de Bibliotecas Públicas- recupere también su agenda habitual de actividades de dinamización, entre las que cabe destacar las reuniones de su fructífero club de lectura.