El Museo de la Construcción Naval de Ferrol profundiza en la relación artística entre Portugal y Galicia

Se inaugura el martes 9 a las 19:00 horas / El miércoles 10 se celebrará una jornada dedicada a la carpintería de ribera / El museo recibió entre julio y agosto 8.613 visitas.

La Fundación Exponav en Ferrol inaugura este martes 9 en el Museo de la Construcción Naval una nueva exposición para profundizar en la relación artística entre Portugal y Galicia, que ya fue el eje de la muestra Cosmografías que acaba de finalizar.

Bajo el título “A inquietude da imaxinación”, Agostinho Santos, director de la Bienal Artística Internacional de Gaia, y Álvaro de la Vega, referente de la escultura gallega contemporánea, muestran sus trabajos de pintura y diseño de libros, en el primer caso, y de piezas escultóricas en el segundo en una interesante muestra comisariada por Cristina Carballedo que se podrá visitar de manera gratuita hasta el 5 de octubre. El acto inaugural está previsto para las siete de la tarde.

La exposición es una de las actividades programadas por Exponav tras los meses centrales de verano, en los que el Museo de la Construcción Naval recibió 8.613 visitas. El miércoles 10 tendrá lugar una jornada sobre la carpintería de ribera organizada por la delegación gallega del Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos.

A partir de las 18:15 el público interesado podrá acercarse al arte y la ciencia de la construcción de embarcaciones en madera, a la que el museo dedica también un importante espacio de su exposición permanente. Tras una introducción del presidente de la Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, Ramón Collazo, intervendrán el maestro carpintero de ribera Gerardo Triñanes, la ingeniera de Montes Azahara Soilán y el ingeniero naval José María de Juan.

Para asistir presencialmente o seguir la jornada en streaming es preciso rellenar un formulario que puede encontrarse en la web www.galicia.ingenierosnavales.com.

En cuanto a las habituales visitas guiadas gratuitas al Museo de la Construcción Naval, este mes se desarrollarán el sábado 6, para conocer la planta baja, centrada en la evolución de la construcción naval, y el sábado 20 para recorrer el espacio dedicado a los astilleros de la ría en la primera planta.

En ambos casos serán a las 12:00 y habrá que reservar plaza a través del número de teléfono 981 359 682 o del correo electrónico exponav@exponav.org.

El proximo lunes 8 el museo cerrará sus puertas para proceder a realizar tareas de mantenimiento y a partir del día 15 cambiará su horario al de temporada media: cerrará los lunes y abrirá de martes a viernes de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00, los sábados de 10:00 a 19:00 y los domingos de 10:30 a 14:30.