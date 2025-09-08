O Triatlón Ferrol masculino perde a máxima categoría na liga nacional de tríatlon

O club departamental na próxima temporada estará en primeira división na modalidade de dúatlon.
O Triatlón Ferrol masculino rematou a temporada confirmando o seu descenso na liga nacional de tríatlon de primeira división. Nos tres campionatos de España celebrados esta fin de semana en Torremolinos non puido mellorar a posición de colista coa que chegaba o equipo ás últimas xornadas de liga.
Desta forma, a próxima campaña o club ferrolán volve á primeira división en dúatlon e arrancará en segunda na modalidade de tríatlon.