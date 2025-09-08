COFER ofrece a directivos y empleados de empresas participar en el Programa Generación Digital Pymes

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal-COFER pone en marcha, de la mano de Galicia Business School, un programa formativo completamente gratuito; el Programa Generación Digital Pymes, que incluye certificado en IA. Como novedad, en esta edición podrán participar empresas desde 1 hasta 249 trabajadores, incluidos autónomos.

El objetivo de esta formación es capacitar a las empresas para afrontar los desafíos de la era digital y potenciar la competitividad de sus negocios. El programa abarca temas clave, como la adaptación al contexto digital, la mejora de la experiencia del cliente, la implementación de tecnologías emergentes, la Inteligencia Artificial y la gestión del cambio en sus organizaciones. Todo ello desde un punto de vista práctico.

Se iniciará el martes 9 de septiembre, y contará con 5 sesiones presenciales (que se impartirán en el Sercotel Odeón) y 24 sesiones digitales. Con un total de 146 horas. Las personas interesadas en el programa pueden ampliar información y realizar inscripción en la web de la entidad https://cofernet.com en la sección de actualidad destacada.

Esta actividad se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre COFER y Galicia Business School, que tiene entre sus fines facilitar el desarrollo de los profesionales y directivos de nuestra área de influencia.