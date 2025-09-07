El arzobispo castrense presidió la toma de posesión del nuevo párroco de San Francisco, en Ferrol

Este domingo, día 7 de septiembre, tomó posesión el nuevo Párroco castrense de San Francisco , en Ferrol, Pedro José López Suárez durante la Misa Dominical de as 12.00 horas presidida por el Arzobispo Castrense Juan Antonio Aznárez Cobo, el cual presentó a la feligresía al nuevo Párroco.

Asistieron al acto religioso el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, VA Vicente Rubio Bolívar; el coronel del Tercio Norte de la Infantería de Marina, Antonio Palmero Romero; la portavoz municipal del grupo popular, María del Carmen Pieltain; el Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ), el capitán de navío Manuel Aguirre González; el Jefe de Mantenimiento, capitán de navío Jaime Perales Garat; el comandante-director de la Escuela de Especialidades de la Armada «Esengra», capitán de navío José Manuel Faraldo Sordo; el capitán de fragata Jaime Boloix Tortosa, comandante de la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño»; el teniente coronel de Infantería de Marina Víctor Hugo Blanco Urgorri; otros mandos de jefaturas ; así como numerosos fieles, entre ellos muchos miembros de la Armada Española.

Tras la lectura de su curriculum y de su nombramiento como párroco castrense y personal del Arsenal (B.O.del Arzobispado,de 31 de agosto de 2025) Pedro José López Suárez hizo profesión de fe, renovación de los compromisos de su ordenación sacerdotal, con promesa de respeto y obediencia a su Obispo, recibiendo de sus manos el templo, el confesionario, la sede, la pila bautismal y la llave del Sagrario en una liturgia llena de simbolismos de los Sacramentos que en este lugar habrá que administrar.

En su homilía el Arzobispo hizo un semblante de nuestro nuevo párroco destacando los puestos en los que ha servido anteriormente donde estuvo de Párroco.

Finalizó la ceremonia con unas palabras de saludo de Pedro José López Suárez, a las que siguió el canto de la Salve Marinera.