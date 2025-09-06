O Parrulo Ferrol se da una alegría en su retorno a la Primera División

Mejor estreno casi imposible para O Parrulo Ferrol en su vuelta a la Primera División, tras imponerse por 8-3 al Family Cash Alzira, en la 1ª jornada disputada en la tarde-noche del viernes, en el Pabellón de A Malata.
El partido era de locos nada más empezar, con un gol de Novoa a los pocos segundos con un tiro en la frontal del área por raso, culminando una gran jugada de equipo y, casi sin tiempo para pestañear, Pablo empataba el partido en una internada dentro del área por raso.
El juego estaba siendo de ida y vuelta en los primeros minutos, con Novoa creando mucho peligro para O Parrulo Ferrol, mandando un balón al palo en un tiro raso cruzado en el borde del área, pero los que se adelantaban eran los visitantes por medio de Rubi al rematar al segundo palo una rápida acción.
A pesar de esto, los jugadores ferrolanos seguían siendo fieles a su estilo de juego, incluso intentándolo Mati Starna en una subida al ataque con un tiro alto desde quince metros que despejaba su homólogo Àlex Lluch con una buena intervención, pero quien conseguía anotar, con posterior revisión arbitral, era Turbi dentro del área, en una gran jugada de falta en la frontal iniciada por Gonzalo Santa Cruz.
No todo eran buenas noticias, los parrulos llegaban a la quinta falta, pero lo respondían con un gol de Gabriel Penezio dentro del área, en otra buena jugada de equipo y, poco le faltó a Rubén Orzáez para hacer el cuarto en una vaselina en el borde del área que se estrellaba en el larguero.
El último minuto volvería a ser de locos, con una sexta falta de los parrulos, algo que no desaprovechaba Rubi para volver a empatar con un doble penalti raso que llegó a toca Mati Starna pero acababa dentro de la portería, pero, a falta de 13 segundos, Novoa sorprendía con un tiro desde el borde del área por raso para dejar el marcador en 4-3 al descanso.
El segundo tiempo seguía en la línea de lo visto hasta ese momento, con un juego trepidante, igualado y disputado por parte de los dos equipos, pero la efectividad de O Parrulo Ferrol acabaría siendo clave en la recta inicial, con un gol de Diogo de tiro cruzado raso casi en la línea de fondo, otro de Morgato al segundo palo en una gran jugada de equipo, con un pase espectacular del propio Diogo y lo remataba Gabriel Penezio con el 7-3 en la frontal del área a media altura.
El Family Cash Alzira nunca bajó los brazos y Pablo Ibarra probó hasta en dos ocasiones seguidas a Mati Starna, pero el portero parrulo evitaba que los visitantes entrasen en el partido, por lo que Cristian tenía que salir a la pista como portero-jugador a falta de siete minutos, pero los jugadores de O Parrulo Ferrol sabían realizar una gran defensa y cerraban la cuenta con un gol de Jhoy al segundo palo en otra gran jugada colectiva, dejando el marcador en el definitivo 8-3.
Con este resultado, O Parrulo Ferrol suma sus primeros tres puntos de la temporada, en el liderato provisional este viernes a la espera del resto de la jornada. En la segunda jornada visitarán al Servigroup Peñíscola, en un partido que se disputará este miércoles, a las 20:00 horas, en el Pabellón Municipal de Peñíscola.
O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Rubén Orzáez – también jugaron – Iván Rumbo, Jon, Morgato, Jhoy, Turbi, Niko Vukmir y Penezio.
Family Cash Alzira: Àlex Lluch, Pablo Ibarra, Ivi, Darrieer, Yunii – también jugaron – Rubi, Quixeré, Pablo, Cristian, Pereira y Dickson.
Árbitros: Sergio Sánchez y Víctor Toca, junto con Manuel Castro como tercer árbitro y Berta García como asistente (Comités cántabro y gallego). Amonestaron a los locales Gonzalo Santa Cruz, Morgato y Diogo, como a los visitantes Ivi y Dickson.
Goles: 1-0 Novoa min.1, 1-1 Pablo min.2, 1-2 Rubi min.4, 2-2 Turbi min.12, 3-2 Penezio min.13, 3-3 Rubi (doble penalti) min.19, 4-3 Novoa min.19, 5-3 Diogo min.23, 6-3 Morgato min.26, 7-3 Penezio min.27, 8-3 Jhoy min.38.
Pabellón: A Malata.