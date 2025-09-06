Triatlón Ferrol disputa as tres últimas xornadas da liga masculina de 1ª división

O Triatlón Ferrol, a esgotar as opcións de permanencia nas últimas xornadas da liga de primeira división. O club departamental viaxa a Torremolinos para a disputa de tres campionatos de España puntuables para a liga.
O Club Triatlón Ferrol compite esta fin de semana nas tres últimas xornadas da liga masculina de tríatlon de primeira división, que se celebrarán na localidade andaluza de Torremolinos.
O conxunto ferrolán, penalizado en puntuación esta temporada desde o abandono forzoso por unha lesión na Copa do Rei, chega como colista e afronta a recta final de liga co obxectivo de manter ata o final posibilidades de salvación.
Por iso, Iván Puentes e Hugo Prida probáronse para as probas en parella da liga no pasado tríatlon popular de Ferrol. Xunto a eles, tamén foron convocados Hugo Goiriz, Manuel Pozuelo, Raphael Dassonville, Ariadna Soto Meizoso e Ainara Pita.
Este sábado participan no campionato de España superesprinte por clubs, en que os triatletas competirán en series clasificatorias para chegar á final e puntuando para o equipo en función dos postos en todas as probas.
En xornada de tarde, celebrarase o campionato de España de tríatlon por remudas mixtas. Catro triatletas, dous de cada sexo, completarán un tríatlon de distancia superesprint cada un e daranse a remuda ata a meta.
Por último, o domingo terá lugar o nacional superesprinte por clubs 2×2, onde tres parellas se van alternando para realizar cada parella dous tríatlons seguidos e dándose o testemuño.