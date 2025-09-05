Hasta el 30 de septiembre se pueden presentar ofertas para las obras de rehabilitación interior de 6 viviendas de Recimil

Tras la aprobación de la licitación del proyecto de la rehabilitación de seis viviendas en la calle Narón en el barrio de Recimil, acaba de abrirse el plazo para la presentación de ofertas. Las empresas interesadas podrán presentar su propuesta hasta el 30 de septiembre.

Entre las actuaciones a realizar se contempla la demolición parcial de tabiquería interior y levantado de sanitarios y carpintería interiores y la instalación de falso techo. Además, el proyecto contempla la dotación de una cocina y de un baño con los sanitarios, mobiliario y equipación necesaria y electrodomésticos.

El presupuesto por cada una de las seis viviendas es de 49.987,12 euros (IVA añadido), y el presupuesto total invertido es de cerca de 300.000 euros. El plazo de ejecución previsto es de dos meses por vivienda y la obra se licitará en cuatro lotes (uno por cada portal), por lo que a los lotes con dos viviendas les corresponderá un plazo de ejecución de cuatro meses, y a los lotes con una vivienda les corresponderá un plazo de ejecución de dos.