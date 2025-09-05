«Música en vea» nuevamente en el «Arquitecto Marcide», en Ferrol

La gaitera, María López, estuvo en la mañana de este viernes en el corredor principal del Hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, en el marco del programa Música en Vea. La Subdirección de Humanización, Calidad y Atención a la Ciudadanía gestionó nuevamente la iniciativa de esta entidad sin ánimo de lucro, Música en Vea, que tiene como lema «A Música Cura», y que de forma voluntaria ofrece los conciertos. Su objetivo es, según indican, “transformar en alivio el sufrimiento de las personas en los hospitales a través de la música en directo”.

Como reiteran desde la Subdirección, es una oportunidad para que “la música se incorpore como parte de su cuidado y atención”, afirman. Este es el tercer concierto que se produce en diversos ámbitos hospitalarios. En la primera de las ocasiones, los músicos acudían a la Unidad de Diálisis y al Hospital de Día Oncológico del Complejo.

En la segunda de las visitas, la música amenizó la estancia de los y de las pacientes de la Hospitalización de Psiquiatría. En esta ocasión, la música se hizo extensiva a todo aquel que acudía al Hospital «Arquitecto Marcide».

Notas de gaita en el campo hospitalario

Recordar que Música en Vea lleva la música a diversos hospitales públicos. A través de un proyecto solidario, aportación a los hospitales diversos músicos de la escena concertística local, nacional e internacional. En esta ocasión fue María López, que, como indican, inició su formación musical a los siete años con la zanfona, y poco después incorporó la gaita gallega y el piano. “Recibió clases de destacados maestros como Germán Díaz, Gilles Chabenat, Cristian Silva y Anna Mirzoyan, lo que le ha permitido desarrollar una sólida base técnica y artística en estos instrumentos”, explican desde Música en Vea

. En 2022, concluye sus estudios en el Conservatorio Xan Viaño de Ferrol con el Premio Fin de Grao en gaita. María López, se convierte, en 2019, en la primera mujer gallega y la persona más joven en ganar el Trofeo MacCrimmon en el Festival Interceltique de Lorient. Ha colaborado con artistas como Carlos Núñez. En 2023, fue coautora del libro-disco As que dormen entre o centeo; y, en este 2025 lanza su primer álbum, Daydreaming, donde interpreta y arregla personalmente todos los temas.

Incidir en que la música tiene efectos positivos en el bienestar emocional de los pacientes. Existe evidencia de que la música puede transformar en alivio el sufrimiento de las personas. Por eso, el Área Sanitaria de Ferrol, a través de la Subdirección de Humanización, Calidad y Atención a la Ciudadanía, con la colaboración de Música en Va, vuelve a llevar la música al ámbito hospitalario.



