O FeneRock celebra a súa XXII edición no Paseo de San Valentín con tres días de música

O Paseo de San Valentín convértese esta fin de semana no epicentro da música en directo coa celebración da XXII edición do FeneRock, organizado pola Asociación Cultural Centolos. A programación arrancó este venres e prolongarase até o domingo, 7 de setembro, cun cartel cheo de grupos referentes do rock e da música alternativa.
Na mañá deste venres, a alcaldesa, Sandra Permuy, acompañada polo concelleiro de cultura, Justo Ardá, e polo de servizos, Adán Chao, visitaron o recinto para supervisar os últimos preparativos xunto á organización. O Concello de Fene colabora no festival desde a concellaría de cultura, coa achega dun grupo da Rede Cultural da Deputación —Brassica Rapa, que ofrecerá o seu espectáculo Ghrelo power na sesión vermú deste sábado ás 12.30h, con acceso gratuíto—, e tamén desde a área de servizos, encargada de reforzar os labores de limpeza e prevención. Ademais, o Concello contribúe á viabilidade do evento cunha subvención nominativa.
A alcaldesa, Sandra Permuy, sinalou que “tras vinte e dúas edicións, o FeneRock demostra que é moito máis ca un festival: é un espazo de encontro que dinamiza cultural e socialmente o noso concello, e tamén unha oportunidade para que Fene se proxecte cara fóra como un referente na música alternativa”.
Pola súa banda, o concelleiro de cultura, Justo Ardá, puxo en valor “o traballo da AC Centolos e o esforzo que supón manter durante máis de dúas décadas un festival desta dimensión”, e o de servizos, Adán Chao, subliñou que “o Concello reforzou os dispositivos de limpeza e prevención para que todo se desenvolva con normalidade e o público poida gozar da música con todas as garantías”.
A programación desta XXII edición inclúe este venres as actuacións de Sôber, Viva Belgrado, Ezpalak, Hour-Glass e DJR4TIBRÓN.
Este sábado subirán ao escenario Heredeiros da Crus, Monoulious DOP, Los Tigres del Cañotas, Lisdexia, A Pelo, DJR4TIBRÓN e Galiza Sound Machine. O domingo será a quenda de Los Hombres de Diego e Efecto Imperfecto.
As persoas interesadas en acudir aínda poden adquirir abonos a través da páxina web oficial do festival, fenerock.gal.