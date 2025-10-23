Mugardos inicia la limpieza y desinfección de más de 320 contenedores de residuos urbanos

El Concello de Mugardos puso en marcha un plan de limpieza y desinfección de más de 320 contenedores de residuos urbanos situados en diferentes puntos del municipio. Esta actuación, que se llevará a cabo a lo largo de las próximas semanas, tiene como objetivo mejorar la higiene y el estado de los contenedores, así como garantizar un entorno más limpio y saludable para los vecinos.

El concejal de Obras y Servicios, Jorge Kuntz, explicó que «con esta limpieza de contenedores buscamos mantener Mugardos limpio y cuidado, garantizando que los espacios públicos estén en las mejores condiciones posibles. Nuestro equipo trabaja de manera constante para que los servicios municipales funcionen correctamente y para que los vecinos puedan disfrutar de un municipio más ordenado e higiénico».

El gobierno municipal recuerda que la limpieza de los contenedores forma parte de un plan integral de mantenimiento de los servicios de recogida de residuos, que incluye también actuaciones preventivas y revisiones periódicas para asegurar que los espacios públicos se mantengan en buen estado.

Con esta intervención, el Concello reafirma su compromiso de mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar que los servicios de limpieza y mantenimiento de la vía pública funcionen de manera eficaz y constante.