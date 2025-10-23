Vecinos de Valdoviño se suman a los hábitos de vida saludables a través del programa REGAPS

Veinte vecinos participarán de aquí a diciembre en el programa que impulsa la Red Gallega de Promoción de la Salud – REGAPS- para promover la adopción de hábitos de vida saludables. La iniciativa, en la que colabora el Ayuntamiento de Valdoviño, está guiada por una terapeuta ocupacional y una trabajadora social del Área Sanitaria de Ferrol.

Así, las sesiones arrancaban el miércoles 22 con una primera toma de contacto para una valoración inicial con la que concretar el punto de partida del grupo en relación a sus hábitos. Una información clave para planificar dinámicas y herramientas a implantar.

El programa se sustenta en tres pilares fundamentales: actividad física, alimentación saludable y bienestar emocional. Respecto al primero, se programarán andainas periódicas por el entorno, incorporando consejos sobre estilos de vida saludables. Entre ellos, la alimentación saludable.

En este sentido, también se llevarán a cabo sesiones informativas y se emplearán herramientas de la plataforma Sanidad Mediaverso y de Xanela aberta a la familia, como el planificador de comidas o la agenda saludable, entre otras. Y finalmente, se desarrollarán sesiones teórico- prácticas sobre bienestar emocional, haciendo hincapié en la importancia de la higiene del sueño.