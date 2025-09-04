El alcalde de Ferrol visitó las obras del cierre perimetral de las pistas de atletismo en A Malata

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitó en la mañana de este jueves las obras del cierre perimetral de las pistas de atletismo en A Malata que se está ejecutando. El cierre de la parcela que da a la avenida 19 de febrero fue retirado con motivo de la obra realizada en dicha vía, por lo que “resultaba necesario reponerlo”, afirmó el alcalde, “tras varios años totalmente abierta con los peligros que implica para usuarios y para el propio mantenimiento”. “Hoy comprobamos el avance en el mantenimiento de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad y, tras años de abandono, estamos viendo los frutos de cómo mejoran, porque queremos que los niños y niñas de Ferrol tengan los mejores lugares para hacer deporte”, manifestó Rey Varela.

EL CAMPO DE RUGBY Y LA CIUDAD DEL DEPORTE

Durante la visita, el alcalde, que estaba acompañado por concejal de deportes, Ricardo Aldrey, avanzó que la próxima semana comenzará la obra del campo de rugby para adaptarlo a las necesidades actuales. “Estamos en el camino para poder completar todas las grandes actuaciones de la Ciudad del Deporte en este mandato”, aseguró.

En este sentido, recordó que este proyecto ya está en marcha y con él se transformarán las infraestructuras deportivas en un complejo moderno y claro que se corregirá el aislamiento del recinto de Fimo, generando un gran parque urbano que una el pabellón de A Malata con el estadio y articulando nuevas sendas peatonales que unan los tres recintos. Hace falta recordar que un total de nueve empresas presentaron oferta para los servicios de coordinación integral y dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto básico y de ejecución de la Ciudad del Deporte.

CIERRE PERIMETRAL

En el extremo oeste se colocará una puerta peatonal, en acero galvanizado, con diseño y materiales similares al resto de cierre, llevará picaporte y cerradura con llave. Además, está previsto el levantado de la puerta de vehículos adaptándola a la nueva cota y realización de una rampla en zahorra compactada. Se repondrá el cierre eliminado con excavación colocando una valla de paneles de acero galvanizado similares a los existentes. En la esquina este, se colocarán dos pilares de hormigón para colocar una puerta de dos hojas de dos metros de ancho cada una, también llevará cerradura. El presupuesto es de 48.397,45 euros (21% IVA incluido).



