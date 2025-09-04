Aplazado el encuentro de este domingo entre el Racing de Ferrol y el Real Madrid Castilla

Estaba previsto que el Real Madrid Castilla se midiese al Racing de Ferrol este domingo a las 12:00 en el Di Stéfano. El problema es que con el parón de selecciones, el equipo de Álvaro Arbeloa manifestaba que se iba a quedar sin 8 futbolistas de campo. Por eso mismo, el club pidió aplazar el encuentro para una fecha en la que estos futbolistas pudiesen estar disponibles.

En la RFEF tardaron mucho en responder y eso hizo pensar que iban a rechazar esa posibilidad, pero finalmente la han acabado aceptando al atender Rafael Alonso, juez único de competiciones no profesionales de la Federación Española de Fútbol, la petición del club blanco.

El juez indica que el Real Madrid argumentó que tenía la plantilla (de 22 jugadores) reducida a menos de once (diez) por tener tres jugadores de baja médica y diez convocados con sus selecciones nacionales (incluidos Franco Mastantuono y Lorenzo Zúñiga), en tanto que el club ferrolano presentó alegaciones para mantener la disputa del choque.

Rafael Alonso, estudiada toda la documentación, decidió estimar la petición del Real Madrid y dar a ambos clubes un plazo de dos días hábiles para proponer de mutuo acuerdo una fecha para la disputa del choque antes del 8 de enero y, en caso contrario, será establecido por esta instancia. Lo normal es que el equipo ferrolano tenga algo de prioridad a la hora de escoger la nueva fecha.

No ha gustado demasiado la decisión al Racing de Ferrol y a muchos aficionados que se habían desplazado a Madrid o ya habían planificado el viaje. Pero esto era algo que se veía venir desde hace días. Nadie comprende por qué la RFEF ha tardado tanto en hacer oficial esta decisión.

Desde el Racing Club Ferrol se señala que «nos pondremos en contacto con todos los aficionados racinguistas que hayan adquirido entradas para el partido con el propósito de gestionar la devolución de su importe».