O Parrulo Ferrol empieza este viernes la Primera División ante Family Cash Alzira en A Malata

Empieza lo bonito, empieza la liga de Primera División para O Parrulo Ferrol y lo hará este viernes, recibiendo al Family Cash Alzira, en la 1ª jornada, que se disputará a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

En la víspera del partido tenía lugar la rueda de prensa previa, con la comparecencia del capitán Iván Rumbo y el entrenador Gerard Casas, celebrada en Prink Ferrol, patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

Esta ha sido una pretemporada “muy exigente físicamente y mentalmente”, afirmaba el capitán Iván Rumbo, en un equipo en el que hay “bastantes jugadores nuevos, tienen que adaptarse al cuerpo técnico y a los que estábamos en la temporada pasada.” Reconocía que estaba “contento, hicimos una muy buena pretemporada, con ganas de empezar, de competir y de volver a la Primera División, que es lo que deseábamos el año pasado y ahora ese sueño se hizo realidad.”

En relación al estreno liguero de este viernes ante Family Cash Alzira, este partido “es una final, aunque suene muy temprano”, al ser un duelo “marcado en el calendario” ante el otro equipo que también ha ascendido a la máxima categoría en esta temporada “y seguramente luche con nosotros para mantener la categoría.” Para afrontar este duelo “estamos muy ilusionados, muy contentos con como ha ido la pretemporada y lo preparados que estamos”, esperando poder “dedicarle a la afición estos tres primeros puntos.”

A nivel personal estaba “muy contento e ilusionado”, tras luchar mucho “para volver a estar en la mejor liga del mundo y lo hemos conseguido”, estando “muy contento por el grupo que tenemos, por el cuerpo técnico que tenemos, estamos muy ilusionados”, por lo que ahora quiere “vivir el día a día que es lo que tenemos que hacer.”

En esta temporada Iván Rumbo le pedía a la afición que “nos ayudasen mucho, ver A Malata llena para nosotros es un espectáculo y es una ayuda fundamental, con su ayuda podremos conseguir cosas importantes.”

Gerard Casas: “El equipo está mentalizado y la semana ha sido muy buena”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, afirmaba que esta temporada ha sido “durísima, con obstáculos, circunstancias bastante complicadas y no fue ideal”, pero dentro de lo que cabe “fue buena, los jugadores han hecho un esfuerzo, han entrenado muchísimo, hemos jugado partidos amistosos muy exigentes, bastantes más que el año pasado y llegamos en buenas condiciones.”

Hacía suyas las palabras de Iván Rumbo en relación al Family Cash Alzira “en una final anticipada”, al enfrentarse en la primera jornada los dos equipos recién ascendidos. Todos los partidos en A Malata “van a ser muy importantes, tenemos que intentar sumar en cualquier jornada”, pero el partido de este viernes “va a ser muy importante”. El equipo está “mentalizado” y la semana de entrenamientos “ha sido muy buena”, por lo que esperaba “ganar y conseguir los tres puntos.”

Gerard Casas le pedía a la afición en este estreno liguero que “vengan y que disfruten con nosotros”. En la temporada pasada “fueron decisivos para lograr el ascenso, se lo agradecimos”. Ahora “será un poco diferente, el objetivo es otro, tenemos que disfrutar y apoyarnos porque juntos somos más fuertes.”