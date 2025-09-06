As Pontes adxudica o proxecto de de reurbanización da praza do Barreiro

O Concello das Pontes ven de adxudicar o proxecto de de reurbanización da praza do Barreiro, unha intervención que forma parte da estratexia municipal dos últimos anos para mellorar a calidade dos espazos públicos destinados ao lecer e á convivencia cidadá, á empresa Construcciones Fego Atlántico SL.
O proxecto, cun orzamento de 372.644,07 euros, con cargo á Deputación da Coruña ten como obxectivo recuperar este espazo emblemático do poboado do Barreiro, transformándoo nun lugar atractivo, inclusivo e ambientalmente sostible.
As obras contemplan unha actuación integral destinada a transformar a actual Praza do Barreiro nun espazo público máis funcional, accesible, seguro e sostible. Para iso, defínense varias liñas de intervención que afectan a distintos ámbitos clave:
En primeiro lugar, daráselle prioridade á funcionalidade do espazo, reorganizando a súa configuración para fomentar o lecer e a convivencia veciñal. Prevese a creación de novas zonas de estanza e reunión máis acolledoras, así como dunha área de xogos infantís atractiva, todo integrado nunha ampla superficie axardinada, vertebrada por itinerarios peonís que garantan a conexión coa contorna e cos edificios residenciais.
Ademais, mellorarase a accesibilidade, eliminando as barreiras físicas que dificultaban o tránsito, especialmente para persoas con mobilidade reducida. Deseñaranse percorridos accesibles conforme á normativa vixente, escollendo pavimentos seguros e ergonómicos, e facilitando o acceso adaptado a todos os portais das vivendas, garantindo así un espazo inclusivo para toda a veciñanza.
No ámbito da seguridade, o novo deseño busca reducir os riscos asociados ao uso diario do espazo público. Inclúese unha reorganización clara dos elementos urbanos e unha renovación do sistema de iluminación, que mellorará a visibilidade e a percepción de seguridade durante as horas nocturnas.
Paralelamente, apostarase pola eficiencia enerxética, mediante a substitución da rede de alumeado por luminarias LED de baixo consumo e alto rendemento, así como coa instalación dunha nova rede de rega automatizada, deseñada para optimizar o consumo de auga e favorecer a sustentabilidade ambiental.
Cómpre salientar tamén a mellora da calidade ambiental, coa incorporación de especies vexetais autóctonas, resistentes e de baixo mantemento. Estas zonas verdes permitirán mellorar o confort térmico, ofrecer sombra nos meses máis cálidos e mitigar o impacto do vento e da chuvia no inverno, ademais de contribuír á purificación do aire e á permeabilidade do terreo.
Finalmente, o proxecto inclúe un equipamento urbano sostible, con bancos, papeleiras e elementos de xogo fabricados con materiais reciclados e reciclables. Estes elementos, ademais da súa resistencia e durabilidade, contribúen a reforzar os principios de economía circular e respecto polo medio ambiente.
A Praza do Barreiro, situada no eixo central do barrio homónimo –urbanizado na década de 1970 por ENDESA para acoller ao persoal da central térmica e da mina de lignito–, ocupaba ata o de agora unha superficie de 2.500 m2 mal aproveitada, sen atractivo nin funcionalidade, situación que se reverterá coa posta en marcha desta ambiciosa transformación urbana.
Esta intervención supón un paso máis na aposta do Concello das Pontes por construír unha vila máis amable, accesible e verde, na que os espazos públicos sexan lugares de encontro, descanso e benestar para toda a veciñanza.