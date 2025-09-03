La XII carrera nocturna «Corre por Ferrol» se celebrará el día 13, con recorrido por la ciudad y el interior del Arsenal

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, presentó en la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento de Ferrol la XII Carreira nocturna Corre por Ferrol, junto al práctico del Arsenal de Ferrol, Pedro Izquierdo.

La prueba tendrá lugar el sábado 13 de septiembre a las 22:30 horas (con salida previa de las categorías infantiles) y se enmarca en el XI Circuito provincial de carreras populares.

El recorrido, con salida y llegada en las cercanías de la plaza de Armas, será de 5 kilómetros. El trazado absoluto discurrirá por la calle Real, Espartero, avenida Breogán, carretera Alta del puerto, Baterías, carretera Porto Graña, F-15, muelle de Curuxeiras, entrada en el Arsenal por la puerta de la Cortina, salida del Arsenal por la puerta de Enfermería, Irmandiños, Carmen, Iglesia, Arce, Real y entrada en meta.

La carrera se estructurará en siete categorías oficiales, que van desde la sub 10, nacidos 2016-2017, hasta la master 4, nacidos antes del año 1965. Asimismo, hay otras cinco categorías no oficiales de la FGA: sub 8, peques, silla de ruedas, handbike e invidentes. La organización premiará a las tres primeras personas clasificadas de cada categoría absoluta y menores.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el martes 9 de septiembre a través de la página web de Carreiras gallegas. A fecha de este miércoles ya hay cerca 400 participantes anotados en esta singular prueba por celebrarse por la noche en puntos incomparables de la ciudad. En este sentido, Izquierdo apuntó que los corredores tendrán la oportunidad de recorrer varios de los muelles del Arsenal, en los que se encuentran “buques punteros” como las F-100.

La retirada de chips y dorsales se podrá efectuar a lo largo del viernes 12 de septiembre, de 11:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:30 horas en el pabellón polideportivo de A Malata, así como el sábado 13 de septiembre, entre las 17:30 y las 22:00 horas en el puesto que se habilitará en la plaza de Armas.

Aldrey animó a la participación directa en esta carrera pero también a que la ciudadanía participe saliendo a las calles para animar a los participantes, en una prueba que dará “gran visibilidad a la ciudad y a la Armada”.



