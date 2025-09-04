La judoca June Moreno participa el Campeonato de Europa Junior

Este fin de semana se disputa en Bratislava (Eslovaquia) el Campeonato de Europa Junior. La judoca de la AD Judo Ferrolterra, June Moreno Campo (-78kg) se desplaza con la selección española con el objetivo de pelear por las medallas.

Gran reto para la judoca eumesa en su último año como junior que saltará al Tatami el Sábado. En su categoría participan 23 competidoras .

En este Campeonato de Europa participan 372 judocas de 42 países, de los cuales 206 son hombres y 166 mujeres.

Por otro lado, este año el Club tendrá 3 judocas becados en el Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra: June Moreno Campo, Mario Tenreiro Leira y Hugo López Pereira.