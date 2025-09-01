Aprobadas en Ferrol nuevas subvenciones en el ámbito cultural y para las comisiones de fiestas

La junta de gobierno local de este lunes aprobó nuevos convenios y subvenciones, en esta ocasión, destinados al ámbito cultural y a las comisiones de fiestas de los barrios y parroquias, tal y como afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

El Ateneo Ferrolán recibirá 20.000 euros para la apertura de su biblioteca y de las actividades en el centro cultural. Misma cantidad recibirá el Real Coro Toxos e Froles para la realización de actividades encuadradas en el proyecto Xornadas.

El diseño y etiquetado del cuaderno Ferrol Análisis del Club de Prensa de Ferrol contará con una ayuda municipal de 3.000 euros y la Sociedad Filarmónica Ferrolana recibirá 17.500 euros para la realización en la ciudad de conciertos de música clásica.

En el apartado de la igualdad, prevención de violencia de género, delitos sexuales y delitos en redes sociales, el Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol contará con una subvención nominativa de 4.000 euros para la realización de programas de información en centros educativos para alumnado de Primaria y Secundaria.

Subvenciones para las comisiones de fiestas de los barrios y parroquias

En esta línea, el alcalde anunciaba un paquete de ayuda en régimen de concurrencia no competitiva para el desarrollo de las fiestas patronales en barrios y parroquias de la ciudad, destinada a las comisiones de fiestas, con un importe de 24.000 euros.