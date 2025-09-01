El Concello de Ferrol declara en ruina física inminente el edificio de la calle Arce que ardió el 13 de agosto

El pasado 13 de agosto se declaraba un incendio en el edificio situado en el número 3 de la calle Arce, en el barrio de A Magdalena. Cinco días después se realizaba la inspección técnica en el que se constataba que el edificio había quedado en un estado de ruina física con agotamiento total de sus elementos estructurales principales.

Debido a los riesgos que esto supone, este lunes la junta de gobierno local del Concello de Ferrol ha dado el visto bueno al inicio de obras de emergencia en este edificio, las cuales ya han comenzado a primera hora, tal y como anunciaba el alcalde José Manuel Rey Varela en rueda de prensa.

Al mismo tiempo, el regidor quería agradecer nuevamente la rápida intervención de los Bomberos y la Policía Local en las labores de extinción de este incendio, que minimizó los daños o su expansión a otros edificios colindantes.

Estas obras de emergencia tienen un coste de 41.000 euros y obligará a cortar la circulación en el tramo de la calle Arce entre Magdalena e Iglesia durante una semana.