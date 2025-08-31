Victoria del Racing para seguir creciendo

M.V. El conjunto de Pablo López se impuso al cuadro manchego por 2-1 en la jornada 1 de la Primera RFEF. Marcos Moreno adelantaba a los visitantes mediada la primera parte, pero los goles de Jairo Noriega (el mejor del Racing) minutos después y el de Alex Zalaya de cabeza en la segunda mitad le dieron los tres puntos al cuadro racinguista, que tuvo que sufrir hasta los últimos minutos para certificar la victoria ante un atrevido, Talavera. El conjunto de Pablo López se impuso al cuadro manchego por 2-1 en la jornada 1 de la Primera RFEF.adelantaba a los visitantes mediada la primera parte, pero los goles de(el mejor del) minutos después y el dede cabeza en la segunda mitad le dieron los tres puntos al cuadro racinguista, que tuvo que sufrir hasta los últimos minutos para certificar la victoria ante un atrevido,

Comenzó bien el partido el cuadro local con internadas por banda de Álvaro Juan y Álvaro Ramón y con tímidos disparos de Álvaro Peña y Gorostidi. Pero el Racing pecó en este partido de una gran fragilidad defensiva, lo que aprovecharon los visitantes en su primera llegada para hacer el 0-1, Marcos Moreno recibía a la espalda de los centrales y batía a Parera.

Los manchegos hacían daño con sus dos delanteros a un dubitativo sistema defensivo verde. Cuando peor pintaba la cosa, apareció la magia de Jairo Noriega quién tras conducción y con un buen zurdazo desde fuera del área conseguía el 1-1 y llevaba la calma y la alegría a las gradas de A Malata.

Lejos de acusar el golpe, el Talavera tuvo dos buenas ocasiones por mediación de uno de sus mejores hombres, Valen Gómez, enviando en una de ellas el balón al palo. Con 1-1 se llegaba al descanso, con un Racing con dos caras, una alegre y buena en ataque y una floja y preocupante en defensa, ante un Talavera atrevido y descarado en uno de los campos más complicados de la categoría.

Una mejor segunda parte para el Racing

La segunda mitad no pudo comenzar de mejor manera para el cuadro de Pablo López, que conseguía adelantarse gracias a una jugada de pizarra. Falta lateral colgada magistralmente por Álvaro Peña y gran remate de cabeza de Alex Zalaya para establecer el 2-1 en el minuto 49, culminando la remontada local.

Reaccionaron los manchegos con una gran ocasión de Marcos Moreno que se marchaba ligeramente desviada. El Racing buscó la sentencia, pero Pascu y Jairo, este último en situación inmejorable, no fueron capaces de conseguir el tanto de la tranquilidad. Pidió revisión de VAR el Racing por un posible penalti por mano que el colegiado no consideró como tal. Tocaba sufrir, Marcos Moreno remataba al larguero una buena jugada de ataque de los visitantes y posteriormente este mismo jugador obligaba a lucirse al meta local, Parera. Agotó los cambios el técnico local, llegando a cambiar el 4-3-3 por el 5-3-2 en la recta final con la entrada de Pujol para intentar frenar el ímpetu ofensivo del Talavera. Uno de los jugadores de refresco, Raúl Dacosta tuvo el 3-1 en sus botas, pero su tiro forzado salió fuera.

En el tiempo de descuento, los manchegos se volcaron al ataque, subiendo incluso su portero al remate y solicitando dos revisiones de VAR de dos supuestos penaltis que el colegiado tras visitar la pantalla no consideró para nada punibles. Con suspense, pero con la alegría de volver a celebrar una victoria en A Malata muchos meses después, finalizaba un encuentro donde el Racing consiguió tres importantes puntos para comenzar con buen pie la competición.

Fue un resumen un encuentro donde los de Pablo López mejoraron mucho sus prestaciones ofensivas, dando entrada el técnico a dos nuevos jugadores con respecto a los dos últimos onces, el defensa vasco, Artetxe y el veterano centrocampista, Álvaro Peña. El Racing tuvo momentos de buen juego y ocasiones para meter más goles, pero también es cierto que un recién ascendido como el Talavera causó una grata impresión en A Malata y se aprovechó de la endeblez defensiva verde para llevar peligro a la portería de Parera.

En esto del fútbol, goles son amores, los ferrolanos consiguieron hacer uno más y los tres puntos se quedan en casa, para alegría de una afición racinguista que espera que este lunes, último día del mercado de fichajes el equipo incorpore a nuevos futbolistas que refuercen el trabajo defensivo. Y quien sabe si algo más. Queda mucho trabajo por delante para acoplar tantas piezas nuevas, pero se trabaja mejor desde la victoria.

La próxima cita está fijada para el próximo domingo 7 de Septiembre en el Alfredo Di Stefano de Valdebebas a las 12:00, ante el Real Madrid Castilla, aunque habrá que estar atento a la resolución del Comité de Competición sobre la petición de aplazamiento del conjunto blanco. Entre este asunto y el cierre del mercado de fichajes, se avecinan días muy movidos en «Casa Racing». De momento, los primeros tres puntos en disputa, ya están en el bote.

FICHA TÉCNICA

Racing de Ferrol . Parera, Miguel Leal, Artetxe, Zalaya, Álvaro Ramón; Álvaro Peña (Gelardo, min 68), Ander Gorostidi; Álvaro Juan (Pujol, min 84), Jairo Noriega (David Concha, min 84), Pascu (Dacosta, min 68) y Escobar (Álvaro Giménez, min 76).

Talavera. Jaime González, Fran Rodríguez (Edu, min 61), Sergi Molina, Álvaro López, Aleix Roig (Ayllón, min 80); Valen Gómez (Bilal, min 61), Isaiah Navarro (Nahuel, min 80), Pitu Doncel, Luis Sánchez; Marcos Moreno y Di Renzo.

Goles. 0-1, min 20: Marcos Moreno; 1-1, min: 28 Jairo Noriega; 2-1, min 49. Álex Zalaya.

Árbitro: Francisco Crespo. (Cantabria). Vieron amarilla Escobar en el Racing y Alex Roig y Pitu Doncel en el Talavera.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 de la Primera RFEF disputado en el Estadio de A Malata ante 5367 espectadores.

LO QUE DICEN LOS MEDIOS

CADENA SER

Racing Ferrol 2-1 CF Talavera: Los cerámicos caen en un partido muy disputado

El conjunto de Diego Nogales dio una imagen muy positiva en su debut, a pesar de no llevarse ningún punto

LA TRIBUNA DE TOLEDO

Los palos impiden puntuar al CF Talavera

El equipo de Diego Nogales reestrena la Primera Federación con derrota por 2-1 tras remontada local

LA VOZ DEL TAJO

El CF Talavera debuta con derrota en Ferrol

El conjunto blanquiazul mereció más