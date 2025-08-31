Guilherme Ribeiro y Anat Lelior, campeones del Abanca Pantin Classic Galicia Pro 2025

Pantín ya tiene al rey y a la reina de este campeonato épico en olas gigantes: son Guilherme Ribeiro y Anat Lelior.

Ribeiro, de 23 años y local en Caparica, al sur de Lisboa, se impuso en la final al aprovechar la penúltima ola de la manga, por delante de Ido Hagag (2º), Tristan Guilbaud (3º) y Frederico Morais (4º).

La final femenina, disputada casi al filo de las 20:00 tras una jornada muy intensa y extensa con cerca de 12 horas de mangas consecutivas, fue liderada de principio a fin por Lelior, de 25 años, que se impuso a Maria Salgado (2ª), Anette González-Etxabarri (3ª) y Lucía Machado (4ª), quienes también demostraron su gran estado de forma.

Ambos recibieron sus premios a última hora de la tarde de este sábado de manos del alcalde de Valdoviño Alberto, González, el municipio anfitrión del evento, cerrando así una semana de campeonato marcada por las olas gigantes, con los restos del huracán Erin, en un mar por momentos imposible, de una fuerza inmensa que obligó a los surfistas a desplegar su mejor versión en un nivel altísimo de exigencia física y mental.

«Pensaba en divertirme, olvidé las puntuaciones y estaba centrada en mi surf», dijo la ganadora, que dedicó la victoria a su hermana pequeña. Ribeiro, por su parte, contó con el gran apoyo de la hinchada lusa.

En la entrega de premios a todos los finalistas también participaron este sábado la diputada provincial Rosa Ana García (Deputación de A Coruña), la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, así como representantes de Abanca, Estrella Galicia y Parque Ferrol: Óscar Salgado y Virginia Torres.

Los premios a las mejores olas –Best Waves de Cabreiroá– fueron para la surfista de Zumaia (Gipuzkoa), Anette González-Etxabarri, con 9,76, y para el italiano Enzo Cavallini, que alcanzó un 9,60, mientras que la tabla de Red Bull firmada por Natxo González, especialista en olas grandes, fue entregada a

EL CAMPEONATO DE LAS TABLAS ROTAS

La de este sábado fue la quinta y última jornada de competición internacional al máximo nivel (QS 4000) en la 38ª edición del Abanca Pantín Classic Galicia Pro, una de las cuatro pruebas de la WSL en Galicia-España este 2025.

Fue una competición como no se recordaba en la última década por las condiciones gigantescas del mar, por momentos tan duras que incluso obligaron a aplazar y retrasar varias mangas. Fue, sin duda, el campeonato de las tablas rotas, con una docena (o más) de surfistas que salieron con las tablas partidas.

PUERTAS ABIERTAS EL DOMINGO 31

Aunque la competición principal concluyó este sábado –se adelantó por la complicada previsión del mar–, cabe recordar que el evento mantendrá sus puertas abiertas el domingo 31 en el horario habitual.

Los Espazos Corresponsables abrirán de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, además de la tienda (desde las 11:00), los espacios gastro, de consumo y el market local para el disfrute colectivo, así como la rampa de skate y los bautismos de surf, sujetos a las condiciones del mar.