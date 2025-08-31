Celebrados con gran solemnidad los actos en honor al Marqués de Amboage

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió en la mañana,de este domingo, día 31, los tradicionales actos institucionales con motivo de la festividad de San Ramón.
MISA Y OFRENDA FLORAL
Los actos institucionales comenzaron a las once de la mañana con una misa solemne en la santa iglesia concatedral de San Julián en memoria del filántropo ferrolano, organizada por la fundación Ramón Plá y Monje, que fue oficiada por el párroco Antonio Rodríguez Basanta.
Ya a las doce la plaza de Amboage acogía la tradicional ofrenda floral ante el monumento de Ramón Pla y Monge, Marqués de Amboage. Allí estaban junto con el alcalde el teniente alcalde Javier Díaz; los ediles del Partido Popular María del Carmen Pieltain, José Ponte Far y Patricia Cons; y el edil socialista Julián Reina; representantes de la Fundación Plá y Monje; el almirante jefe del Arsenal, VA Vicente Rubio Bolívar; el hijo adoptivo de Ferrol almirante Ignacio Frutos Ruiz; la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Isabel Ares Pernas; ; el comandante-director de la Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño», Jaime Boloix Tortosa; el coronel jefe del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, Antonio Palmero Romero; el capitán de fragata José Manuel De Mata Hervás, Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol (Comarfer); así como representaciones de la vida social, cultural y vecinal y diversos invitados.
El acto comenzó con la interpretación de unas piezas musicales («A moura galega», «Piratas del Caribe» y «Disney film favorites») a cargo de un quinteto de la Banda Ferrolá de Música, formado por Robín Leira Vázquez, percusión; Oscar Galán, fagot; Iván Carballal, lombardino; Silvia Balseiro, clarinete; y Alejandra Medín, clarinete.
Siguió la ofrenda floral que este año realizaban el regidor ferrolano y el vocal de la Fundación, Luis Taboada; y en la que Rey Varela recordaba que «se cumplían 132 años desde que los ferrolanos y ferrolanas se reunieron por primera vez en esta plaza para recordar a uno de nuestros benefactores ferrolanos, a Ramón Pla y Monge”.
«A través de esta ofrenda floral, que siempre se realiza el 31 de agosto efeméride de San Ramón y último día de las fiestas de verano de la ciudad, se recuerda la memoria de este benefactor porque una ciudad que no honre su pasado, piense en el presente y trabaje por el futuro, nunca será una ciudad que avance” recordó el regidor.
«En reconocimiento a su generosidad y filantropía, la Fundación Marqués de Amboaxe sigue desarrollando una gran tarea social, con ayudas para entidades y personas necesitadas del municipio, que mantienen después de más de cien años«.
El alcalde, recordó a la ciudad hermana de Vila do Conde e invitando además a la ciudadanía a disfrutar del espectáculo pirotécnico de los fuegos de San Ramón previstos a partir de las 23:30 horas de la noche en la zona portuaria.
Finalizó el acto con una nueva interpretación del quinteto de la Banda Ferrolá de Música.
OTROS ACTOS EN LA JORNADA DOMINICAL
—- XI Concentración Vehículos Clásicos, en el Cantón de Molíns.
—A las 20.00 horas en el polideportivo de A Malata XXV Trofeo Cidade de Ferrol entre el Baxi Ferrol y el IDK Euskotren.
—A las 20.00 horas, concierto de Omadroma, Ferrock, Drei y Far Away Place.
—A las 23.30, espectáculo de drones y a las 23.45 horas, fuegos de San Ramón en el Puerto de Ferrol.
—-A partir de las 00.00 horas, gran verbena con la orquesta Panorama City en la zona portuaria.