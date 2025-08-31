El próximo uno de septiembre la Asociación de Fibromialxia e Fatiga Crónica do Noroeste, AFFINOR, inicia una nueva etapa en el local acondicionado por el Concello de Ferrol en el número 23-25 de la Plaza de España.

El local cuenta con varios espacios polivalentes que estarán destinados principalmente a la actividad de ejercicio terapéutico, una zona intermedia a talleres grupales, charlas de pequeño formato, reuniones, una oficina, un baño y un pequeño almacén.

Precisamente la primera de las actividades en ponerse en marcha ese mismo día será la del ejercicio terapéutico, que se impartirá los lunes a partir de las 17:45 horas y los viernes a partir de las 17:30 horas , subvencionada con arreglo al convenio nominativo con el Concello de Ferrol para el año 2025.

A lo largo del mes de septiembre la entidad prevé ir dotando de mobiliario a los diferentes espacios, para lo que solicitan la colaboración de empresas del sector que puedan hacer pequeñas donaciones. Con esta ubicación, la entidad recupera su actividad en el centro de Ferrol y lo hace en las inmediaciones del Fontela Maristany, proximidad que esperan sirva para fortalecer las colaboraciones con los profesionales sanitarios del ámbito de la atención primaria.

Las personas, empresas y profesionales que deseen contactar con la entidad pueden hacerlo en los teléfonos 611674099 o en el 604046210.