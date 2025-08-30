«Puertas»-(Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro)

Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

“Puertas” es el nuevo álbum que presenta la banda “Cuarteto de nos» , de origen uruguayo y formada en Montevideo, con una amplia discografía con títulos como Otra Navidad en las Trincheras‒ por el que obtiene la certificación de platino y oro por la CUD‒ Barraca abajo, El tren bala…recibiendo 17 “Premios Graffiti” y 5 “Grammy Latinos”, siendo además el grupo más longevo y activo desde su formación en 1978 y convirtiéndose en un icono que goza de que sus “hits” sean sus canciones más actuales‒ el lujo de lo auténtico‒.

El principal distintivo del grupo son sus letras afiladas, el perfil irónico, la crudeza, la autocrítica, la universalidad del amor y otras inquietudes incluso de índole filosófico que conectan con la juventud actual con la que crean vínculos afectivos entre distintas generaciones.

Prima la melodía en estilo de rock alternativo, un sonido menos comercial que el del rock dominante y el sentido profundo de las letras, como comenta Roberto Musso, líder de la agrupación, en relación con “Puertas”: “Es

un mundo donde el cielo parece siempre fuera del alcance; un viajero sin nombre recorre un corredor infinito de puertas. Cada puerta es un umbral, un instante donde la vida se condensa en una elección…No hay mapa, no hay llave maestra…El mundo, con su máquina de control le exige que mire hacia otro lado, que se pierda en trivialidades, que olvide las puertas…A veces el viajero encuentra refugios. Allí, entre amatistas y mandalas, la fragilidad se vuelve sagrada, pero nunca eterna…”.

En este mes de septiembre la banda vuelve a España, después de una exitosa gira colgando carteles de “sould out” para tocar en A Coruña, Valencia y Murcia. Concretamente el concierto de A Coruña tendrá lugar el 6 de septiembre en la Sala Pelícano, una de las más espectaculares de Europa. Altamente recomendable.

“Cuando emprendas tu viaje a Itaca pide que el camino se largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias…”