Encuentran el cadáver de la ferrolana desaparecida en Tailandia enterrado en una playa

Las autoridades de la isla de Lombok en Indonesia, han encontrado el cuerpo sin vida de Matilde Muñoz, la turista española que había desaparecido hace dos meses y de la que no se sabía nada sobre su posible paradero. Han sido miembros de la propia policía los que lo han confirmado a los medios este sábado.

Ignacio Vilariño, sobrino de la española, ha confirmado por mensaje que el cuerpo de su «amada tía» ha sido hallado «enterrado en una playa de Lombok«.

Nacida en Ferrol en 1952 y afincada en Mallorca, María Matilde Muñoz Cazorla, jubilada y quien pasaba largas temporadas viajando por Asia, había llegado a la isla de Lombok en junio.

Matilde llegó a la isla de Lombok después de haber visitado en mayo Sumatra, luego en Malasia y finalmente llegar a la zona costera de Senggigi en Lombok. Es ahí donde se le pierde el rastro. Una de las amigas de Mati fue a buscarla al hotel en el que la turista desapareció. La amiga y su marido habían quedado con Mati el 24 de julio, pero la gallega no dio señales de vida.

La Policía indonesia había iniciado una investigación por la desaparición de Muñoz en Lombok, isla cercana a la turística Bali, el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta. El 24 de agosto, trabajadores del hotel avisan de que habían encontrado las pertenencias de Mati en la basura. Pero nunca hubo rastro de su pasaporte, ni de sus tarjetas bancarias y tampoco su teléfono móvil.